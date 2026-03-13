Erst am letzten Spieltag der DEL-Hauptrunde entscheidet sich, ob Titelverteidiger Eisbären Berlin in die Pre-Playoffs muss. Hauptrundensieger Köln hat das Siegen verlernt.

Berlin (dpa) – Hauptrundensieger Kölner Haie geht vor dem Start der Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga die Puste aus. Der Spitzenreiter verlor am vorletzten Spieltag beim turbulenten 5:8 (2:4, 2:1, 1:3) bei den Grizzlys Wolfsburg das dritte Spiel in Serie. Die beste Ausgangsposition für die Playoffs ist den Haien allerdings auch am letzten Vorrundenspieltag am Sonntag nicht mehr zu nehmen.

Dann entscheidet sich auch, wer als sechstes und letztes Team direkt ins Viertelfinale einzieht. Der Titelverteidiger Eisbären Berlin wahrte dabei mit dem 4:2 (1:2, 2:0, 1:0) gegen den Tabellendritten Adler Mannheim den Vorsprung von zwei Zählern auf den Siebten Bremerhaven.

Die Fischtown Pinguins, die 6:4 (1:1, 2:2, 3:1) in Nürnberg gewannen, müssten nach aktuellem Stand in die Pre-Playoffs. Neben Köln und Mannheim haben Straubing, Ingolstadt und München das Viertelfinalticket bereits sicher. Der EHC Red Bull München schoss sich mit einem 10:1 (4:0, 3:1, 3:0) gegen Straubing dafür schon einmal warm.

Schwenningen, Wolfsburg und Nürnberg sind die drei weiteren Clubs, die mit dem Hauptrunden-Siebten in der am Dienstag startenden Pre-Playoffrunde zwei weitere Viertelfinalisten ausspielen.