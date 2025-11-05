Niedersachsen
Tödliche Polizeischüsse in Oldenburg – Anklage erhoben
Trauer in Oldenburg um getöteten Lorenz
Sina Schuldt. DPA

Nach den tödlichen Schüssen auf den 21-jährigen Lorenz in Oldenburg hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Polizisten wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Er soll den Schwarzen in der Nacht zu Ostersonntag von hinten erschossen haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

