Notfälle
Tod im Bergsee – Leiche eines jungen Deutschen geborgen
Leiche eines Deutschen in Schweizer Bergsee geborgen
Ein 19-jähriger Deutscher ist beim Baden in einem Schweizer Bergsee ums Leben gekommen.
Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden. DPA

Der Seealpsee in der Schweiz ist wegen der malerischen Kulisse ein beliebtes Wanderziel und ein Instagram-Spot. Freunde wollten hier Spaß haben. Der Ausflug endet tragisch.

Lesezeit 1 Minute

Schwende-Rüte (dpa) – Ein 19-jähriger Deutscher ist beim Baden in einem Schweizer Bergsee ums Leben gekommen. Er war beim Schwimmen im Seealpsee im Kanton Appenzell Innerrhoden unter Wasser geraten und nicht mehr wieder aufgetaucht, wie die Polizei berichtete.

Einen Tag nach dem Unglück konnte der junge Mann bei einer Suchaktion durch Spezialisten im See lokalisiert und geborgen werden. Der 19-Jährige war am Montag gemeinsam mit Freunden zum Schwimmen an den Seealpsee gekommen.

Die Todesursache sowie der genaue Unfallhergang würden durch die Behörden abgeklärt, hieß es.

Der Seealpsee gilt als beliebtes Wanderziel und bekannter Foto-Spot der Schweiz. Er liegt auf rund 1.100 Metern Höhe.

© dpa-infocom, dpa:260708-930-351554/1

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