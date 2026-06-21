Zum ersten Mal gewinnt ein US-Amerikaner das Tennisturnier in Ostwestfalen. Frances Tiafoe setzt sich in zwei Sätzen gegen seinen Landsmann Taylor Fritz durch.

Halle/Westfalen (dpa) - Frances Tiafoe hat zum ersten Mal das Tennisturnier im westfälischen Halle gewonnen. Der 28-Jährige entschied das Finalduell zweier US-Amerikaner gegen Taylor Fritz in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4 für sich. Tiafoe verwandelte seinen ersten Matchball nach 1:07 Stunden Spielzeit.

In der 33. Ausgabe des Tennisturniers in Halle gewann mit Tiafoe das erste Mal ein US-Amerikaner den Titel. Im Vorjahr hatte der Kasache Alexander Bublik gewonnen.

In beiden Sätzen reichte der Nummer 21 der ATP-Weltrangliste ein Break zum Sieg. Sein Gegner hatte im Halbfinale gegen den deutschen French-Open-Sieger Alexander Zverev gewonnen. Fritz stand bereits in der Vorwoche im Finale des Rasenturniers am Stuttgarter Weissenhof. Dort unterlag er seinem Landsmann Ben Shelton.

Mit dem Triumph in Halle gewann Tiafoe das erste ATP-500-Turnier in seiner Karriere und zeigte sich vor dem Beginn von Wimbledon in starker Form auf Rasen. Das Grand-Slam-Turnier in London findet in diesem Jahr vom 29. Juni bis zum 12. Juli statt.

Altmaier und Zverev im Halbfinale ausgeschieden

Zuvor hatte der Deutsche Daniel Altmaier im Doppelfinale gemeinsam mit seinem brasilianischen Partner João Fonseca verloren. Das Duo unterlag den Franzosen Théo Arribagé und Albano Olivetti auf dem Centre Court mit 6:7 (2:7), 4:6.