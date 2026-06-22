Die Ära von Trainer Filip Jicha beim THW Kiel beendet. Grund dafür soll die zurückliegende Saison sein. Ein Nachfolger soll schon feststehen.

Kiel (dpa) - Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel trennt sich von seinem langjährigen Cheftrainer Filip Jicha (44). Das teilte der Verein mit und bestätigte damit einen Bericht der «Kieler Nachrichten». Nach Informationen der Zeitung soll der Norweger Børge Lund die Nachfolge Jichas antreten. Der 47-Jährige steht seit 2020 beim norwegischen Club Elverum Håndball unter Vertrag und spielte von 2007 bis 2010 für die Kieler.

«Meine Aufgabe ist es, aus Erkenntnissen zu handeln. Ich hätte mir gewünscht, den Neustart unserer neu formierten Mannschaft wie geplant gemeinsam mit Filip angehen zu können», sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi zur. «Aber der Ballast der sportlichen Entwicklung in den letzten Monaten wiegt dafür zu schwer.»



Mit dem Trainerwechsel reagierte der Verein auf die schwache Saison. Die Mannschaft hatte zum dritten Mal nacheinander die Qualifikation für die Champions League verpasst, nur Platz sechs erreicht und ist in der kommenden Spielzeit erstmals seit 33 Jahren in keinem Europapokal-Wettbewerb dabei.

Jicha prägte THW-Ära als Spieler und Trainer

Jicha hatte 2019 das Amt beim THW Kiel vom heutigen Bundestrainer Alfred Gislason übernommen. Unter der Führung des ehemaligen Weltklassespielers gewann das Team die Champions League (2020), wurde dreimal deutscher Meister (2020, 2021, 2023) und holt zweimal den deutschen Pokal (2022, 2025).

Erst im Oktober hatten der Club und der Tscheche den Vertrag bis 2028 verlängert. Von 2007 bis 2015 war Jicha als Spieler für die Kieler aktiv.