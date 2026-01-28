Neue Technologie
Test am Flughafen: Durchsagen direkt aufs Hörgerät
Passagiere am Flughafen - Frankfurt
Passagiere am Flughafen - Frankfurt
Boris Roessler. DPA

Boarding-Infos direkt aufs Ohr: Am Frankfurter Flughafen startet ein Pilotprojekt für mehr Barrierefreiheit beim Reisen.

Lesezeit 1 Minute

Frankfurt/Main (dpa) – Am Frankfurter Flughafen läuft seit Mittwoch ein Test, Durchsagen direkt auf Hörgeräte, Kopfhörer oder Smartphones der Passagiere zu senden. Diese müssen dem per Bluetooth übermittelten Service «Auracast» vorher zugestimmt haben. Der Test ist zunächst auf zwei Gates am Flugsteig A beschränkt.

Der Flughafenbetreiber Fraport und die beteiligten Technologiepartner betonen die Vorteile insbesondere für Reisende mit Hörverlust, die bislang größte Schwierigkeiten haben, die Durchsagen etwa zum Boarding zu verfolgen. Es sei ein wichtiger Schritt, um Flugreisen für alle stressfreier und inklusiver zu machen. An dem Projekt nehmen die Firmen Sittig Technologies, GN, Google, Samsung und die Bluetooth Special Interest Group teil.

© dpa-infocom, dpa:260128-930-608340/1

Ressort und Schlagwörter

GesundheitWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren