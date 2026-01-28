Frankfurt/Main (dpa) – Am Frankfurter Flughafen läuft seit Mittwoch ein Test, Durchsagen direkt auf Hörgeräte, Kopfhörer oder Smartphones der Passagiere zu senden. Diese müssen dem per Bluetooth übermittelten Service «Auracast» vorher zugestimmt haben. Der Test ist zunächst auf zwei Gates am Flugsteig A beschränkt.

Der Flughafenbetreiber Fraport und die beteiligten Technologiepartner betonen die Vorteile insbesondere für Reisende mit Hörverlust, die bislang größte Schwierigkeiten haben, die Durchsagen etwa zum Boarding zu verfolgen. Es sei ein wichtiger Schritt, um Flugreisen für alle stressfreier und inklusiver zu machen. An dem Projekt nehmen die Firmen Sittig Technologies, GN, Google, Samsung und die Bluetooth Special Interest Group teil.