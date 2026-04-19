Alexander Zverev hat viele Matches gespielt seit Jahresbeginn. In München macht sich das beim Halbfinal-Aus bemerkbar. Nun grübelt der Tennisprofi: Soll er in seiner Geburtsstadt überhaupt antreten?

München (dpa) – Nach seinem Halbfinal-Aus in München erwägt Tennisprofi Alexander Zverev, doch nicht alle drei anstehenden Sandplatzturniere als Vorbereitung auf die French Open zu bestreiten. Das könnte bedeuten, dass er das ATP-500-Event in seiner Geburtsstadt Hamburg vom 16. bis 23. Mai auslässt. «Das werden wir sehen», antwortete Zverev auf die Frage, ob er bei den Masters von Madrid und Rom und dann noch in Hamburg starten werde.

Kurz vor seinem 29. Geburtstag am Montag war Zverev bei den BMW Open in der bayerischen Landeshauptstadt im Halbfinale gegen den Italiener Flavio Cobolli ausgeschieden. Er führte dies auch darauf zurück, dass er erschöpft war von den vielen Turnieren und Matches seit Jahresbeginn.

Zverev: Spielplan vor Paris «schlau gestalten»

Nun freut er sich auf eine kurze Pause bis zum Beginn des Masters in Madrid. «Ein paar freie Tage werden jetzt auch schon hilfreich. Und die habe ich jetzt, ich glaube sechs Tage bis zu meinem nächsten Match. Das sind mehr, als ich gehabt habe in den letzten paar Monaten», sagte Zverev.

Der Olympiasieger von 2021 richtet seine Planungen ganz auf die French Open vom 24. Mai bis 7. Juni aus. «Das Hauptziel ist, in Paris das beste Tennis zu zeigen», unterstrich er. Deshalb gehe es nun darum, seine gute Form zu halten oder gar zu steigern. «Da muss ich meinen Spielplan schlau gestalten.»

Beispiele Sinner und Alcaraz

Zverev will sich auch ein Beispiel nehmen an den Branchengrößen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. «Ich glaube, so ein Carlos und so ein Jannik machen es schon schlau, dass sie nicht jede Woche spielen, auch wenn es Masters-Turniere sind, auch wenn es vielleicht Turniere zu Hause sind.» Der Spanier Alcaraz etwa lässt Madrid – auch wegen einer Verletzung – aus.

In der spanischen Hauptstadt wird Zverev an den Start gehen. Was er dann in Rom und Hamburg macht, das hängt wohl vom Abschneiden bei den Turnieren davor ab. Kommt er beispielsweise in Madrid bis ins Halbfinale oder Finale, dann ist ein Verzicht in Rom denkbar. Sollte der Deutsche in Italien dagegen lange dabei sein, dann könnte er sich für eine Absage in Hamburg entscheiden. Das ATP-500-Event in der Hansestadt ist die Generalprobe für Paris – nur einen Tag nach dem Finale am Rothenbaum beginnen die French Open.