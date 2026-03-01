Die Leipziger bezwingen die heimstarken Hamburger, die zuvor lange nicht mehr daheim verloren haben. Beim erlösenden Sieg der Sachsen macht ein Spieler besonders auf sich aufmerksam.

Hamburg (dpa) – RB Leipzig hat seine kleine Ergebnis-Krise überwunden und nach zuletzt drei sieglosen Spielen wieder einen Erfolg bejubelt. Die Sachsen besiegten Aufsteiger Hamburger SV nach Rückstand verdient mit 2:1 (1:1) und hielten so den Anschluss an die Top-Vier der Liga. Zum Abschluss des 24. Spieltages in der Fußball-Bundesliga beträgt der Abstand des Tabellenfünften Leipzig auf die zuvor siegreichen Stuttgarter zwei Punkte.

Der HSV, der sich in der zweiten Halbzeit zu wenig gegen die Pleite wehrte, kassierte daheim die erste Niederlage seit Ende Oktober nach sieben Partien ohne Niederlage im Volksparkstadion. Die Hanseaten verpassten es, den Abstand auf die Abstiegszone auszubauen. Nach einem Wochenende, an dem ein Großteil der Konkurrenz gepunktet hatte, steht der HSV als Elfter vier Punkte vor dem Relegationsrang.

Vor 57.000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion brachte Fabio Vieira (22. Minute) den HSV zunächst in Führung. Romulo (36.) per Traumtor und Yan Diomande (50.) machten den Auswärtssieg der Sachsen perfekt. Romulo gehörte zu den auffälligsten RB-Profis: Der Brasilianer bereitete den zweiten Treffer der Gäste vor und vergab in der 62. Minute einen Handelfmeter.

Vierter Saisontreffer für Vieira

Die Leipziger waren durchaus gewarnt: Letztmalig verloren die Gastgeber in der Liga Ende Oktober gegen Wolfsburg. Danach folgten unter anderem Unentschieden gegen den FC Bayern München und Borussia Dortmund sowie ein Sieg gegen den VfB Stuttgart.

Und der HSV machte deutlich, dass er an dem schweren Stand für Spitzenteams nichts ändern will. Erst scheiterte Damion Downs mit seinem Schuss (11.) aus der Drehung, dann machte es Vieira besser. Der Portugiese leitete einen Angriff selbst ein, bekam dann wenige Pässe später das Zuspiel im RB-Strafraum und erzielte mit einem Flachschuss durch die Beine von Gäste-Torwart Maarten Vandevoordt mit seinem vierten Saisontor die Führung.

Bitter für den HSV zwischendurch: Kapitän Nicolas Capaldo musste verletzt nach knapp 20 Minuten ausgewechselt werden.

Traumhafter Leipziger Ausgleich

Im Duell der derzeit jüngsten Bundesliga-Trainer in HSV-Coach Merlin Polzin (35 Jahre) und RB-Trainer Ole Werner (37) startete Polzin ohne den in dieser Saison häufig verletzten und zuletzt wieder genesenen Ex-Leipziger Yussuf Poulsen, der insgesamt zwölf Jahre in Leipzig unter Vertrag stand.

Der in der 67. Minute eingewechselte Däne musste mit ansehen, wie sein Ex-Club furios zurückkam. Romulo setzte sich nach einem Zuspiel im Strafraum gegen den jungen HSV-Abwehrchef Luka Vuskovic durch und erzielte mit dem Rücken zum Tor und in Bedrängnis mit der Hacke traumhaft den Ausgleich. Vor der Halbzeitpause wurden die Leipziger immer aktiver und beschäftigten die HSV-Abwehr.

Tennisball-Protest vor der Partie

Die unterhaltsame erste Halbzeit begann kurios: HSV-Fans hatten mit Beginn der Partie für eine Unterbrechung gesorgt. Kurz nach Anpfiff des Spiels warfen Anhänger von der Nordtribüne aus gelbe Filzbälle auf den Platz. Die Partie war jedoch nur für kurze Zeit unterbrochen. Offenbar richtete sich der Protest gegen die späte Anstoßzeit um 19.30 Uhr, wie ein Transparent im Block vermuten ließ.

Sonntags werden oft Spiele ausgetragen, damit im Europapokal aktive Teams entlastet werden. Die Fans sehen einen Hintergrund der späten Spiele unter anderem wegen Vermarktungszwecken.

Romulo vergibt Elfmeter

Die zweite Halbzeit begann mit der Leipziger Führung. Nach einem Fehlpass von Torschütze Vieira landete der Ball über Romulo bei Diomande, der sich im Dribbling gegen mehrere HSV-Abwehrspieler durchsetzte und zur Führung traf.

Wenig später berührte Nicolai Remberg unglücklich den Ball mit der Hand im Strafraum. Schiedsrichter Bastian Dankert entschied schnell auf Handelfmeter. Doch Romulo scheiterte an HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes und verpasste seine dritte Torbeteiligung.

Der HSV ist am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) schon wieder gefragt. Dann empfangen die Hanseaten zum Nachholspiel in Champions-League-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen den nächsten Top-Club.