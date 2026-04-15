Als Außenseiterinnen spielen Laura Siegemund und Eva Lys um den Sprung ins Viertelfinale. Doch beide scheiden deutlich aus - heftig ist die Niederlage für Lys.

Stuttgart (dpa) - Das Stuttgarter Weltklasse-Tennisturnier geht nach deutlichen Achtelfinal-Niederlagen von Laura Siegemund und Eva Lys ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase. Die Hamburgerin Lys musste gegen die ukrainische Top-Ten-Spielerin Jelina Switolina beim 1:6, 0:6 eine heftige Klatsche hinnehmen. Einen Tag nach ihrem hart erkämpften Dreisatz-Erfolg in der ersten Runde verabschiedete sich die 24-Jährige nach nur 55 Minuten. Sie verpasste ebenso den erhofften Einzug ins Viertelfinale des mit gut einer Million Euro dotierten Sandplatz-Hallenevents wie die Schwäbin Siegemund.

Für Siegemund war die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek aus Polen beim 2:6, 3:6 zu stark. «Ich habe mich gut präsentiert. Natürlich ist man immer enttäuscht, wenn man verloren hat, aber das war einfach zu gut», bilanzierte die Metzingerin, die 2017 sensationell in Stuttgart triumphiert hatte.

Oberschenkelblessur für Siegemund kein Thema mehr

Insgesamt fünf Aufschlagverluste waren gegen Swiatek, die 2022 und 2023 den Porsche Grand Prix gewonnen hatte, zu viel. Siegemund konnte der Titel-Mitfavoritin nur zweimal das Service abnehmen. Im ersten Satz gelang ihr das einzige Break, nachdem Swiatek ausgerutscht war und sich drei Doppelfehler in einem Spiel erlaubt hatte.

Ihre Oberschenkelverletzung habe sie bei ihrem Auftritt nicht mehr beschäftigt, erklärte Siegemund. «Viele meiner Themen heilen gar nicht mehr ganz aus», sagte die 38-Jährige jedoch über ihre körperlichen Probleme.

Siegemund und Lys hatten beide für den Billie Jean King Cup in der vergangenen Woche, der mit dem Absturz in die Drittklassigkeit endete, aus Verletzungsgründen abgesagt. In Stuttgart sorgten sie für die einzigen beiden Erstrundensiege aus deutscher Sicht. Lys hatte in ihrer Auftaktpartie gegen die einstige Top-Ten-Spielerin Paula Badosa aus Spanien den ersten Sieg seit drei Monaten und nach ihrer Knieverletzung gefeiert.

Erstrunden-Aus für Stuttgart-Debütantin Noha Akugue

Wildcard-Inhaberin Noma Noha Akugue schied zuvor bei ihrem Hauptfeld-Debüt in Stuttgart mit einem deutlichen 4:6, 2:6 bereits in der ersten Runde gegen die amerikanische Qualifikantin Alycia Parks aus. Für die Hamburgerin (22) war es der erste Auftritt bei einem WTA-Turnier der 500er-Kategorie. Anfangs standen fünf deutsche Teilnehmerinnen im Feld.