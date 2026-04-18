Die Volleyball-Frauen des VfB Suhl Lotto Thüringen sind nur noch einen Sieg vom erstmaligen Gewinn der Meisterschaft entfernt. Dagegen schwinden nach der zweiten Niederlage die Chancen für Dresden.

Dresden (dpa) – Die Volleyballerinnen des VfB Suhl Lotto Thüringen haben sich im Playoff-Finale gegen den Dresdner SC den ersten Meisterschafts-Matchball erkämpft. Nach dem 3:0 in der Suhler Wolfsgrube setzte sich das Team von Laszlo Hollosy in Dresden mit 3:2 (23:25, 25:11, 24:26, 25:14, 15:13) durch. In der Serie «Best-of-five» steht es 2:0 für den Pokalsieger.

Mit dem dritten Sieg nacheinander können sich die VfB-Spielerinnen am Mittwoch in der heimischen Halle den ersten Titel der Vereinsgeschichte sichern. Dresden müsste für den siebten Titel indes alle noch drei möglichen Partien gewinnen.

Bei den Dresdnerinnen kehrte Kapitänin und Libera Patricia Nestler ins Aufgebot zurück, dafür fehlte in Mittelblockerin Amanda Siksna erneut eine Stammspielerin krankheitsbedingt. Im ersten Satz entwickelte sich vor 3.000 Zuschauern in ausverkaufter Halle ein Schlagabtausch auf Augenhöhe.

Im zweiten Abschnitt verloren die Gastgeberinnen nach einem schwachen Start völlig den Rhythmus, leisteten sich viele Fehler und lagen auch im dritten Satz schon deutlich zurück. Doch mit einer Aufholjagd drehten sie diesen Satz noch zu ihren Gunsten. Der vierte Durchgang war ein Spiegelbild des zweiten. Im Tiebreak spielten die VfB-Damen ihre Qualitäten aus.