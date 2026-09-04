Der VfB Stuttgart hat die Auftaktniederlage beim FC Bayern gut weggesteckt. Gegen Köln begeistern die Schwaben ihre Fans, auch Jürgen Klopp schaut zu.

Stuttgart (dpa) – Der VfB Stuttgart hat in seinem ersten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison den 1. FC Köln dominiert. Der Champions-League-Teilnehmer setzte sich gegen die Mannschaft von Trainer René Wagner mit 4:1 (1:0) durch.

Bilal El Khannouss (39. Minute) brachte die Schwaben in Führung. Neuzugang Grischa Prömel (60.) erhöhte vor 60.000 Zuschauern, darunter Bundestrainer Jürgen Klopp, auf 2:0. In der Schlussphase traf noch Ermedin Demirovic (75.). VfB-Verteidiger Ramon Hendriks (81.) unterlief wenig später ein Eigentor, ehe Josha Vagnoman (90.) den Endstand herstellte.

Eine Woche nach der 1:5-Auftaktniederlage beim FC Bayern München stürmten die Schwaben von Anfang an wild entschlossen los. Die Kölner mussten ohne ihren erkrankten Stürmerstar Said El Mala antreten und hatten zunächst Glück: Josha Vagnoman und Dzenan Pejcinovic trafen in der Anfangsphase die Latte.

Bredlow hält die Führung fest

Mit einem herrlichen Solo brach der marokkanische Nationalspieler El Khannouss den Bann bei den Gastgebern. Die Kölner, die zum Saisonstart die TSG Hoffenheim mit 3:2 geschlagen hatten, vergaben direkt nach der Pause die Ausgleichschance durch Ellyes Skhiri und machten plötzlich Druck. VfB-Torwart Fabian Bredlow musste mehrfach retten.

Prömel sorgte aber mit seinem Treffer für Ernüchterung bei den Gästen, ehe der fünf Minuten zuvor eingewechselte Demirovic alles klarmachte. Hendriks Eigentor war aus Sicht der Kölner nur eine Ergebniskorrektur, ehe Vagnoman den alten Abstand wieder herstellte.