Wenn getrennte Eltern dauerhaft streiten, kann das Wechselmodell ein Kind zusätzlich belasten. Welche Bedürfnisse bei der Entscheidung über seinen Lebensmittelpunkt zählen, zeigt diese Entscheidung.

Berlin (dpa/tmn) – Nicht für jedes Kind ist es gut, abwechselnd bei Mutter und Vater zu leben. Das Wechselmodell kann dem Kindeswohl sogar schaden, wenn sich getrenntlebende Eltern kaum abstimmen und schlecht zusammenarbeiten. Muss dann ein Gericht entscheiden, bei welchem Elternteil das Kind überwiegend leben soll, können dessen besonderen Bedürfnisse ausschlaggebend sein.

Bei einem Kind mit ADHS kann etwa eine Rolle spielen, wer ihm mehr Struktur und Stabilität bieten und für ein möglichst reizarmes Umfeld sorgen kann. Das zeigt etwa eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle (Az.: 19 UF 188/25), auf die die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) hinweist.

In dem Fall stritten die getrenntlebenden Eltern eines inzwischen neunjährigen Kindes mit ADHS länger als fünf Jahre um das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Nach der Trennung hatten sie zunächst unterschiedliche Formen eines Wechselmodells praktiziert. Bereits zuvor waren bei dem Kind soziale Auffälligkeiten aufgetreten.

6 Monate in Dubai verschärfen Situation

Nachdem sich die Mutter mit dem Kind etwa ein halbes Jahr lang in Dubai aufgehalten hatte, verschärfte sich die Situation zwischen den Eltern. Der Vater beantragte schließlich, ihm das Aufenthaltsbestimmungsrecht allein zu übertragen. Ein vom Gericht eingeholtes Sachverständigengutachten stellte eine erhebliche Konfliktbelastung zwischen den Eltern fest und empfahl, das Wechselmodell zu beenden und den Lebensmittelpunkt des Kindes beim Vater einzurichten.

Das Amtsgericht übertrug dem Vater dann das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Die Mutter legte dagegen Beschwerde ein. Aber das Oberlandesgericht Celle bestätigte die ursprüngliche Entscheidung und begründetet: Ein Wechselmodell setze voraus, dass die Eltern in einem ausreichenden Maß miteinander kommunizieren und kooperieren können. Fehlt diese Grundlage aufgrund erheblicher und anhaltender Konflikte, könne die Betreuung im Wechsel das Kind zusätzlich belasten und Loyalitätskonflikte verstärken.

Gericht entscheidet für reizärmeres Umfeld

Das Gericht hielt beide Eltern grundsätzlich für erziehungsgeeignet. Bei der Entscheidung darüber, wo das Kind künftig seinen Lebensmittelpunkt haben sollte, orientierte sich das Gericht daran, welcher Haushalt pädagogisch besser geeignet sei. Es berücksichtigte dabei insbesondere die mit dem ADHS verbundenen Bedürfnisse des Kindes. Für den väterlichen Haushalt sprachen unter anderem ein reizärmeres Umfeld sowie eine stärkere Ausrichtung auf Stabilität und klare Strukturen.

Die Entscheidung zeigt, dass bei der Auflösung eines Wechselmodells nicht automatisch der Lebensmittelpunkt bei einem bestimmten Elternteil festgelegt wird. Vielmehr ist gesondert zu prüfen, welche Betreuungssituation dem Kindeswohl im konkreten Fall am besten entspricht, erläutert der DAV. Sind beide Eltern grundsätzlich erziehungsgeeignet, können die individuellen Entwicklungs- und Unterstützungsbedürfnisse des Kindes für die Entscheidung maßgeblich werden.