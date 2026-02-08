Der FC Bayern empfängt am Mittwoch im Pokal-Viertelfinale RB Leipzig. Durch einen angekündigten Streik im Nahverkehr werden An- und Abreise zum Problem. Eine Entscheidung soll am Montag fallen.

München (dpa) – Der FC Bayern sorgt sich wegen des angekündigten Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr um die Austragung des DFB-Pokalspiels gegen RB Leipzig in München. Der Verein hat am Sonntagabend nach dem 5:1 gegen die TSG Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga auch eine Verschiebung nicht ausgeschlossen.

«Wir haben die Entscheidung noch nicht gefällt. Wir werden das morgen miteinander besprechen. Und wenn wir glauben, dass das Spiel durchführbar ist, wovon wir alle ausgehen, dann werden wir es natürlich durchführen, weil die Ersatzmöglichkeiten auch sehr überschaubar sind», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Die Gewerkschaft Verdi hat für den Spieltag zu einem ganztägigen Nahverkehrs-Warnstreik unter anderem in München aufgerufen. Am Abend (20.45 Uhr) ist in der Münchner Arena vom DFB das Viertelfinalspiel angesetzt. «Mittwoch haben wir eine Sondersituation», sagte Dreesen.

Es habe eine Besprechung mit der Münchner Verkehrsgesellschaft, der Polizei und weiteren Behörden gegeben, berichtete der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern. «Wir werden sehen müssen, wie wir das organisieren. Wir werden morgen wieder miteinander sprechen, morgen im Verlauf des Tages auch dann mitteilen, ob und wie wir in der Lage sind», sagte Dreesen.

Herausforderung bei An- und Abfahrt

Die MVG prüft nach eigenen Angaben, wie große Teile der Fußballfans auch ohne U-Bahn in die Allianz Arena kommen können. Möglicherweise werde das Stadion auch in eingeschränktem Umfang mit Bussen angebunden, sagte ein Sprecher. 75.000 Zuschauer haben Platz im Stadion.

Dreesen wies auf die Herausforderungen bei der An- und vor allem bei der Abreise hin. Eine wirkliche Lösung gebe es nicht, sagte er. Man könne nicht 30.000 Menschen, die mit dem ÖPNV kommen, anders auf passendem Wege ins Stadion bekommen. Selbst wenn eine entsprechend große Zahl an Bussen zu beschaffen wäre, bräuchten die «unglaublich Platz».

Das Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig wird live von Sky und der ARD im TV übertragen. Die Sender haben die Partie fest in ihren Programmen eingeplant.