Nach EM-Frust jetzt Gold: Wie Mittelstreckler Robert Farken die Konkurrenz auf den letzten Metern überrascht und die Straßen-WM in Kopenhagen für sich entscheidet.

Kopenhagen (dpa) – Robert Farken hat bei der Straßenlauf-Weltmeisterschaft Gold gewonnen und damit den bisher größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der 28 Jahre alte Leipziger setzte sich in Kopenhagen über die nicht olympische Meile (1,60934 Kilometer) in 3:51,80 Minuten gegen den leicht favorisierten US-Amerikaner Yared Nuguse (+ 0,53 Sekunden) durch. Bronze ging an Ruben Querinjean aus Luxemburg (+ 0,97 Sekunden).

Bei der Europameisterschaft in Birmingham vor mehr als einem Monat blieb Farken trotz Ambitionen noch ohne Medaille und musste sich über 1.500 Meter mit einem enttäuschenden neunten Platz begnügen. Jetzt gelang ihm Feld von rund 70 Startern der Erfolg.

Farken ist deutscher Rekordhalter über die Meile. Ende Juli lief er in London in 3:46,82 Minuten zur nationalen Bestzeit.