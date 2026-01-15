Bonner Cold Case-Ermittler rollen einen alten Mordfall wieder auf - und landen bei einem DNA-Abgleich einen Treffer. Nun beginnt der Prozess gegen einen Angeklagten.

Bonn (dpa/lnw) – Mehr als 30 Jahre nach dem Tod einer Stewardess beginnt am Donnerstag (10.30 Uhr) vor dem Bonner Landgericht ein Mordprozess gegen den mutmaßlichen Täter. Cold Case-Ermittler waren dem 59-Jährigen aus Bad Breisig in Rheinland-Pfalz erst im vergangenen Mai mit Hilfe neuer forensischer Untersuchungen auf die Spur gekommen.

Der Mann soll die Stewardess im Oktober 1992 in Bonn getötet haben. Die Leiche der 29-Jährigen war nach einem Wohnungsbrand entdeckt worden. Die Obduktion ergab, dass die Frau zunächst vergewaltigt und dann bis zum Tode stranguliert worden war. Um die Vergewaltigung zu verdecken, soll der Angeklagte, ein Deutscher, die Frau nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft getötet und dann die Wohnung angezündet haben. Ein Urteil in dem Mordprozess wird für Mitte März erwartet.