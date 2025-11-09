Starke Paraden sichern Flensburg die Tabellenführung

Flensburgs Torwart Kevin Möller wächst im kleinen Nordderby über sich hinaus – wie seine Paraden den neunten Saisonsieg sichern und Hamburgs Aufholjagd stoppen.

Flensburg (dpa) – Die SG Flensburg-Handewitt hat mit einem Sieg im kleinen Nordderby die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga verteidigt. Der Spitzenreiter gewann sein Heimspiel gegen den HSV Hamburg mit 33:29 (17:13). Bester Werfer der weiterhin in Pflichtspielen ungeschlagenen Flensburgern war Marko Grgic mit sieben Treffern. Für die Hamburger, die zuvor drei Partien hintereinander gewonnen hatten, war Nicolaj Jörgensen ebenfalls siebenmal erfolgreich.

Die Gäste hielten vor den 6.300 Zuschauern in der ausverkauften Flensburger Arena in der Anfangsphase gut mit. Ab der Mitte der ersten Hälfte mehrten sich aber die Fehler. So zog die SG über 9:5 (17. Minute) auf 12:6 (21.) davon. Hamburgs Trainer Torsten Jansen setzte auf den siebten Feldspieler und hielt seine Mannschaft so im Spiel.

Beim 23:24 in der 45. Minute war der HSVH wieder in Schlagdistanz. «Wir machen unser Ding», sagte Flensburgs Coach Ales Pajovic seinen Schützlingen in einer Auszeit. Auch beim 25:26 (47.) hatten die Hanseaten noch die Chance, das Spiel zu wenden. Dank starker Paraden von Schlussmann Kevin Möller blieben die Gastgeber aber stabil und brachten den neunten Saisonsieg ins Ziel.