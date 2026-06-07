Sprengsatz gezündet
Sprengsatz explodiert vor Wohnhaus – Polizei ermittelt
Polizei
Sprengsatz explodiert vor Wohnhaus – Polizei ermittelt. (Symbolbild)
Hendrik Schmidt. DPA

Mitten in der Nacht kracht es in Annaberg-Buchholz: Vor einem Wohnhaus explodiert ein Sprengsatz. Was bisher bekannt ist.

Annaberg-Buchholz (dpa) - Unbekannte haben in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge vor einem Einfamilienhaus einen Sprengsatz gezündet. Verletzt wurde niemand, allerdings beschädigten herumfliegende Teile eine Fensterscheibe des Wohnhauses, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten die Bewohner des Hauses demnach in der Nacht zu Sonntag eine Detonation gehört. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie Sachbeschädigung aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:260607-930-187327/2

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