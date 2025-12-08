Sporting Lissabon fehlen Schlüsselspieler: «Keine Angst»

Sporting Lissabon plagen vor dem schweren Champions-League-Spiel in München Personalsorgen. Drei wichtige Profis bleiben daheim in Portugal. Der Trainer rühmt den FC Bayern.

München (dpa) - Der portugiesische Fußball-Meister Sporting Lissabon muss im Champions-League-Spiel beim FC Bayern ohne mehrere Schlüsselspieler antreten. Die Offensivspieler Pedro Gonçalves und Francisco Trincão sowie der am Fuß verletzte Geovany Quenda reisten nicht mit der Mannschaft nach München. «Natürlich fehlen uns wichtige Spieler. Aber wir werden elf Spieler finden», sagte Trainer Rui Borges bei der Pressekonferenz in der Allianz Arena mit Blick auf Dienstag (18.45 Uhr).

«Wir sind sicherlich nicht der Favorit. Wir spielen gegen die meiner Meinung nach beste Mannschaft in Europa im Moment. Bayern München hat großartige Einzelspieler, aber auch eine Mannschaftsstärke», sagte Borges. Man werde vermutlich viel tief verteidigen müssen, was nicht der Sporting-Stil sei.

Gonçalves und Trincão hätten über Schmerzen geklagt. «Sie sind sehr wichtige Spieler für uns. Sie spielen bislang ihre beste Saison. Aber wenn sie nicht hier sind, können sie nicht spielen», sagte der Coach. Quenda werde sogar einige Partien ausfallen.

Lernen gegen die Besten in Europa

In den Fokus würden nun aber andere Akteure rücken, auch sehr junge wie João Simões. Der 18-Jährige aus der Sporting-Akademie präsentierte sich am Vorabend der Partie unerschrocken. Man werde die Antwort auf die Ausfälle auf dem Platz geben, kündigte der Portugiese an.

«Wir sind ganz ruhig wegen der Ausfälle. Wir haben keine Angst», sagte João Simões: «Es ist sehr gut, gegen die Besten in Europa anzutreten. Da kann ich viel lernen.»