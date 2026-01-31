Schalke gewinnt schon wieder nicht. Nach der Niederlage in Bochum droht der Verlust der Tabellenführung. Den Gastgebern gelingt ein ungewöhnlich schnelles Tor.

Bochum (dpa) – Der FC Schalke 04 hat im Nachbarschaftsduell beim VfL Bochum den nächsten Dämpfer im Aufstiegsrennen kassiert. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic unterlag im Ruhrstadion mit 0:2 (0:0).

Schalke hat nun bereits vier Spiele nacheinander nicht gewonnen und könnte am Sonntag die Tabellenführung in der 2. Bundesliga verlieren. Auch Stürmerstar Edin Dzeko, der für die zweite Hälfte eingewechselt wurde, konnte die Niederlage diesmal nicht verhindern. Koji Miyoshi (1. Minute) und Philipp Hofmann (43.) erzielten die Tore für den VfL.

Bochum trifft nach wenigen Sekunden

Der VfL erwischte einen Traumstart. Gerade einmal 42 Sekunden waren gespielt, da brachte Miyoshi die Gastgeber in Führung. Nach Vorarbeit von Gerrit Holtmann schockte der Japaner den Spitzenreiter.

Schalke reagierte gut. Mika Wallentowitz hatte die große Chance zum Ausgleich, sein Schuss rollte jedoch wenige Zentimeter am Bochumer Tor vorbei (10.).

Zwei Schalker Tore zählen nicht

Es entwickelte sich eine packende und ausgeglichene Partie. Schalke hatte mehr Ballbesitz, Bochum die besseren Chancen. Vor allem der sehr agile Holtmann wurde über die linke Seite immer wieder gefährlich. Der 30-Jährige bereite auch den zweiten Bochumer Treffer vor. Diesmal verwertete Hofmann in der Mitte sein präzises Zuspiel.

Im zweiten Durchgang erhöhte Schalke mit Dzeko den Druck. Nach einer Ecke traf Nikola Katic zum vermeintlichen Anschluss. Schiedsrichter Michael Bacher entschied jedoch auf Foul und gab den Treffer nicht. Ein weiteres Schalker Tor von Kenan Karaman wurde wegen eines vorherigen Handspiels von Dzeko nachträglich aberkannt.