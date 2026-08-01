An einer Böschung bricht ein Feuer aus - und sorgt dafür, dass Rauch über die A6 zieht. Ein Fahrstreifen wird vorübergehend gesperrt. Dann folgt die Entwarnung.

Mannheim (dpa) - Gleich zwei Mal hat es am Abend eine Sperrung auf einer Mannheimer Rheinbrücke gegeben. Ein Böschungsbrand unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke sorgte dafür, dass auf der Autobahn 6 ein Fahrstreifen vorübergehend nicht benutzt werden durfte, wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte. Inzwischen sei das Feuer aber gelöscht und die Sperrung wieder aufgehoben worden.

Es brannte nach Angaben der Polizei auf einer Fläche, die in etwa so groß war wie ein Fußballfeld. Rauch zog demnach auf die Fahrbahn hoch. Die Polizei ermittele zur Brandursache. Wie hoch der Schaden ist, den die Flammen angerichtet haben, ist noch unklar.

Zuvor war am Abend bereits die Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim voll gesperrt worden. An einem Brückenpfeiler war ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Er habe sich aber nicht als Fliegerbombe entpuppt und sei entfernt worden, teilte die Polizei mit.