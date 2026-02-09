Dem VfL Gummersbach ist eine bemerkenswerte Verpflichtung für die kommende Handball-Saison gelungen. Aus Polen kommt ein spanischer Star.

Gummersbach (dpa) – Bundesligist VfL Gummersbach hat den spanischen Handball-Star Alex Dujshebaev verpflichtet. Der Nationalspieler wechselt im kommenden Sommer vom polnischen Club KS Kielce zu den Oberbergischen. Wie der Verein mitteilte, unterschrieb der 33 Jahre alte Rückraumspieler einen Vertrag für drei Jahre.

Der Linkshänder spielt seit 2017 in Kielce. Dort ist er unter anderem mit seinem Bruder Daniel Dujshebaev in einer Mannschaft, die von ihrem Vater, dem zweimaligen Welthandballer Talant Dujshebaev, trainiert wird.