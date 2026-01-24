Zweimal legt der KSC vor, zweimal finden die Berliner eine Antwort. Ein mitreißendes Spiel endet ohne Sieger.

Karlsruhe (dpa) – Gelebte Fanfreundschaft auf den Zuschauerrängen und ein mitreißendes Spektakel auf dem Platz: Einen Sieger gibt es zwischen dem Karlsruher SC und Hertha BSC aber nicht, die beiden Mannschaften trennen sich 2:2 (2:1). In der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga liegt die Hertha auf dem siebten, der KSC auf dem achten Platz. Der Abstand zwischen beiden Clubs beträgt weiter vier Zähler.

Begleitet von Solidaritätsbekundungen auf den Rängen nach den Gewaltvorfällen zwischen Fans und der Polizei vor einer Woche beim Spiel der Berliner gegen den FC Schalke 04 (0:0) sorgten beide Teams von Beginn an für Unterhaltung auf dem Feld. Fabian Schleusener (7. Minute) brachte die Gastgeber vor 33.180 Zuschauern früh in Führung, ehe Hertha-Kapitän Fabian Reese (20.) beim zwischenzeitlichen Ausgleich von einem eklatanten Fehler im Spielaufbau von Karlsruhes Marvin Wanitzek profitierte.

Traumtor von Jung

Der KSC machte nach dem Rückschlag aber weiter Druck. Philipp Förster (24.) scheiterte noch am Pfosten. Durch einen sehenswerten Treffer von Routinier Sebastian Jung durften die Badener aber nur zwei Minuten später trotzdem jubeln.

Nach Wiederbeginn waren die Gäste in einem auch weiterhin offensiv geführten Spiel näher dran am Ausgleich – und belohnten sich auch. Jeremy Dudziak (79.) verhinderte den perfekten Sechs-Punkte-Start des KSC aus der Winterpause.