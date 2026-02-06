1:5 - alles gelaufen, oder? Nicht im irren Zweitligaspiel zwischen Greuther und Magdeburg. Die Trainer schütteln mit dem Kopf, die Fans erleben ein packendes Hin und Her.

Fürth (dpa) – In einem irren Schlagabtausch mit insgesamt neun Toren hat Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth ein spektakuläres Comeback gegen den 1. FC Magdeburg verpasst. Die in den ersten 30 Minuten defensiv konfusen Franken mussten sich im wilden Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga den Gästen um Dreifachtorschütze Mateusz Zukowski mit 4:5 (3:5) geschlagen geben. Auch das Hinspiel hatte 5:4 geendet – damals noch für Fürth.

Sechs Tage nach dem 2:1 bei Holstein Kiel erlitten die Fürther, die sich auch von einem 1:5-Rückstand nicht schocken ließen, einen deprimierenden Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Die Magdeburger verschafften sich nach zwei Heimniederlagen in Serie etwas Luft im Abstiegskampf und sind nun vorübergehend Tabellenzwölfter.

Dreierpack von Zukowski

Die Fürther Fans Stadion durften sich sogar über die Führung durch Brynjar Bjarnason (8. Minute) freuen. Doch nach dem unglücklichen Ausgleich aus Sicht der Hausherren durch die Bogenlampe von Remo Münz (13.) ins eigene Tor nahmen die Magdeburger die Kleeblatt-Defensive auseinander. Zukowski (15., 29., 32.) und Rayan Ghrieb (23.) machten nach gut 30 Minuten scheinbar alles klar.

Die Magdeburger waren aber selbst in der Defensive oft desorientiert. Das nutzten vor 11.061 Zuschauern Doni Arifi (43.), Jan Elvedi (45.+5) und kurz nach dem Wechsel Neuzugang Sayfallah Ltaief (46.) mit seinem Premierentor, um zur Freude auf der Tribüne zu verkürzen. Die Magdeburger retteten den Dreier noch mit einer Klärungsaktion auf der Linie (90.+7).

Fürths Trainer Heiko Vogel, der völlig überraschend seinen Toptorjäger Noel Futkeu aus der Startelf genommen hatte, schäumte lange auf der Trainerbank. Noch vor dem Seitenwechsel brachte er Philipp Ziereis (37.) für den offensiven Aiman Dardari, um die Defensive abzusichern. Die Fürther gaben sich auch nicht auf und kämpften sich zurück. Zu einem Punkt reichte es aber nicht mehr.