Lennart Karl überzeugt sportlich, hält sich aber im DFB-Team noch zurück. Warum Spaßvogel Deniz Undav ihm helfen will, lockerer zu werden – und was er an Karl besonders schätzt.

Stuttgart (dpa) – Deniz Undav hat abseits der Debatte um seine sportliche Rolle in der Fußball-Nationalmannschaft für sich eine weitere ganz spezielle Aufgabe entdeckt. Er möchte Bayern-Youngster Lennart Karl ein bisschen mehr Lockerheit beibringen.

«Er muss jetzt nicht die ganze Zeit quatschen. Ähnlich wie ich muss er nicht sein. Aber wie gesagt, der hält sich ja noch ein bisschen zurück. Ich hoffe, dass er ein bisschen aus sich rauskommt», sagte der als großer Spaßvogel bekannte Undav über den 18-jährigen Münchner.

Gute Leistungen beim DFB-Debüt

Karl hatte bei seinen Debüt-Einsätzen in der A-Nationalmannschaft nach Einwechslungen gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) gute Leistungen gezeigt und seine Aussichten auf die WM-Teilnahme deutlich verbessert.

Abseits des Platzes ist der Teenager aber offenbar noch sehr zurückhaltend im großen DFB-Starensemble. Entsprechend hatte sich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann zu seinen ersten Eindrücken über Karl geäußert.

Ähnlichkeit mit Ribéry

Undav (29) lobte Karl für die sportlichen Leistungen beim DFB-Debüt. Der Münchner erinnere ihn an den Franzosen Franck Ribéry. «Er ist ein brutaler Spieler, macht das sehr gut. Er hat so eine Abgezocktheit schon in dem Alter, ist frech beim Spielen, also jetzt im Training, nicht draußen. Er bringt eine gute Frische mit, hat genug Demut – und wie gesagt, er ist ein feiner Kerl», sagte der Stuttgarter.

Nun wolle er sich Karl «einfach mal packen», sagte Undav, «ein bisschen mit ihm quatschen». Denn: «Ich muss ihn noch ein bisschen lockerer hinkriegen, dass er ein bisschen lockerer wird abseits vom Platz.»

Und wenn sein Erziehungsauftrag für mehr Lockerheit scheitere? «Wenn nicht, soll er einfach Leistung bringen. Das ist das, was wir brauchen. Und wie gesagt, das ist ein brutaler Spieler. Und wir können in Deutschland froh sein, so einen Spieler zu haben», sagte Undav.