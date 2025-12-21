Später Ausgleich: Remis zwischen Elversberg und Münster

Zum Abschluss der Hinrunde ist Elversberg in Münster zu Gast. Die Hausherren dominieren lange, vergeben jedoch Chancen, während die Gäste eiskalt zuschlagen. Dann trifft doch noch ein Münsteraner.

Münster (dpa) – Die SV Elversberg hat zum Abschluss des Jahres einen Sieg verpasst und überwintert dennoch auf einem Aufstiegsplatz. Beim SC Preußen Münster kam die Mannschaft von Vincent Wagner nach einem Last-Minute-Ausgleich der Westfalen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Damit verpassten es die seit fünf Partien sieglosen Saarländer in letzter Minute, noch näher an Tabellenführer FC Schalke 04 heranzurücken.

Vor 9.828 Zuschauern im Preußenstadion traf Younes Ebnoutalib (34. Minute) per Foulelfmeter vom Punkt, ehe Etienne Amenyido in der Nachspielzeit (90.+4) per Kopf zum Ausgleich traf. Elversberg baute seine Punktausbeute damit auf 34 Zähler aus, während der SCP unter Trainer Alexander Ende nun 20 Punkte auf dem Konto hat und damit drei Punkte Puffer auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

Zwei Elfmeter in der ersten Hälfte

Münster erwischte den besseren Start, ließ jedoch gleich mehrere gute Chancen ungenutzt. In der zehnten Minute bot sich Oliver Batista Meier nach einem Foul von Lukas Pinckert an Lucas Bolay im Strafraum die Möglichkeit vom Elfmeterpunkt, doch Torhüter Nicolas Kristof parierte. Auf der Gegenseite bekam Elversberg nach einem Foul von Jannis Heuer ebenfalls einen Strafstoß – und nutzte ihn: Der Gefoulte Ebnoutalib selbst traf zum 1:0.

In der zweiten Hälfte zog Elversberg die Räume enger und war dem 2:0 näher als die Gastgeber dem Ausgleich. Bambasé Conté (63.), Torschütze Ebnoutalib und Lasse Günther (84.) scheiterten jedoch an Schlussmann Johannes Schenk. In der Schlussphase, in denen bei den Münsteranern nach der starken Anfangsphase die Kräfte schwanden, kam der Keeper selbst noch einmal mit in den gegnerischen Strafraum und konnte dort dann über den Ausgleich jubeln.