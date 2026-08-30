Magdeburg (dpa) – Der 1. FC Magdeburg hat sein erstes Heimspiel in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen und Holstein Kiel die erste Niederlage zugefügt. Beim 2:0 (0:0) trafen Torjäger Mateusz Zukowski (72.) und Luka Hyryläinen (81.) spät. Vor 22.408 Zuschauern waren die Gäste lange Zeit die bessere und gefährlichere Mannschaft, nutzten aber ihre wenigen klaren Chancen nicht.

In einer weitgehend zwischen den Strafräumen stattfindenden Partie hatte Kiel vor der Pause die besseren Möglichkeiten. Besonders Phil Harres zeigte immer wieder seine Gefährlichkeit. Nach 24 Minuten setzte er aus der Bewegung heraus einen Heber knapp neben das Tor. Kurz vor der Pause (41.) drehte er sich am Strafraum blitzschnell um seinen Gegenspieler, scheiterte mit seinem Schuss aber am stark reagierenden Dominik Reimann im FCM-Tor. Von den Magdeburgern kam im Spiel nach vorn herzlich wenig. Nur ein ungefährlicher Schuss von Alexander Nollenberger zeugte in der ersten Hälfte nicht unbedingt von Heimstärke.

Nach dem Seitenwechsel sah man lange Zeit das gleiche Bild. Aus dem Nichts traf dann plötzlich Zukowski zur FCM-Führung. Nach einem schnell ausgeführten Eckball machte dann Hyryläinen mit seinem ersten Zweitliga-Treffer alles klar. Beide Male sah die Kieler Abwehr dabei nicht gut aus.