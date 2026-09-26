Deutschland geht mit München ins internationale Rennen um die Austragung von Olympia. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist begeistert und denkt auch an die anderen Regionen des Landes.

Baden-Baden/München (dpa) – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht die Münchner Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 als riesige Chance für ganz Deutschland. «Es ist was Historisches und wir wollen alles geben, damit wir am Ende gemeinschaftlich als Deutschland, als Partner für Nord, für Süd, für Ost und West, am Ende uns als ein Land präsentieren», sagte der CSU-Politiker nach dem Sieg im nationalen Auswahlverfahren.

Auch Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause zeigte sich begeistert, nachdem sich die bayerische Landeshauptstadt bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds gegen das Konzept von Köln-Rhein-Ruhr durchgesetzt hatte. «Die Freude ist jetzt unendlich und wir freuen uns, dass wir jetzt richtig loslegen können, Olympia nach Deutschland zu holen», sagte der Grünen-Politiker.