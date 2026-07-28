Bayern-Star Luis Díaz ist noch in den Ferien. Ist das die Chance für den Mann mit dem prominenten Nachnamen? Arijon Ibrahimovic sagt, was er in München zeigen will - und wie er seine DFB-Chance sieht.

Rottach-Egern (dpa) – Der Spätstart von reichlich WM-Teilnehmern könnte beim FC Bayern die Chance für andere sein. Arijon Ibrahimovic, das erst 20 Jahre alte Eigengewächs des deutschen Fußball-Rekordmeisters, will nach Leihen nach Italien und zuletzt in die Bundesliga zum 1. FC Heidenheim bei den Münchnern durchstarten.

«Ich freue mich riesig, dass ich die Chance hier bekomme, beim größten Club der Welt spielen zu dürfen. Ich möchte diese Chance auf jeden Fall nutzen und bin unglaublich glücklich. Jetzt will ich in jedem Training Vollgas geben», sagte der Offensivallrounder.

Seine Rolle im Starensemble der Münchner steckte Trainer Vincent Kompany nach Worten von Ibrahimovic klar ab. «Ich könnte der Backup von Luis Díaz sein auf der linken Seite. Ich kann mir vieles von ihm abschauen, vor allem was sein Eins-gegen-eins-Spiel angeht und seine Intensität», sagte der Profi, der schon zweimal für die deutsche U21-Nationalmannschaft auflief.

Heidenheim-«Mindset» will er bei Bayern einbringen

«Arijon kam bereits mit zwölf Jahren zum FC Bayern und hat seinen Weg über unseren Campus sowie gezielte Leihstationen Schritt für Schritt gemacht. Vor allem im vergangenen sehr guten Jahr in Heidenheim hat er persönlich viel gelernt, um jetzt bereit für den FC Bayern zu sein», sagte Sportdirektor Christoph Freund. «Seine Entwicklung steht beispielhaft für die Möglichkeiten, die wir unseren Talenten aufzeigen. Jetzt geht es für ihn nicht mehr allein ums Lernen – jetzt geht es ums Angreifen, hier beim FC Bayern.»

Ibrahimovic war im Alter von zwölf Jahren vom 1. FC Nürnberg in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern gewechselt und empfahl sich über die FC Bayern Amateure für die Profis, bei denen er im Februar 2023 im Alter von 17 Jahren gegen den VfL Bochum sein Debüt feierte. In Heidenheim war er in der vergangenen Saison in 34 Pflichtspielen im Einsatz. Eine Lehre vom Bundesliga-Absteiger möchte er auch für seine Zeit beim FC Bayern mitnehmen.

Und was passiert, wenn Klopp nominiert?

«Wir haben bis zum Ende gekämpft, bis zum letzten Spieltag und der letzten Minute. Ich hatte eine tolle Zeit in Heidenheim. Jeden Tag alles zu geben, dieses Mindset nehme ich von dort mit zurück nach München», sagte das Offensivtalent.

Als Talent, das von der U16-Nationalmannschaft in allen DFB-Teams zum Einsatz kam, darf sich Ibrahimovic auch Hoffnungen machen, dass er bei entsprechenden Bayern-Leistungen irgendwann vielleicht auch Kandidat für den Neuaufbau unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp werden kann. «Ich möchte mich hier erstmal durchsetzen, Vollgas geben und mir Spielminuten erkämpfen. Was dann in der Zukunft passiert, werden wir dann alle sehen. Mein voller Fokus liegt auf Bayern», sagte Ibrahimovic.