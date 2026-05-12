Dortmund (dpa) – Ein Nachfolger für Niklas Süle ist gefunden: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund holt für die Innenverteidigung den 19 Jahre alten Franzosen Joane Gadou von RB Salzburg. Das teilte der Club am Dienstag mit. Gadou erhält einen Vertrag bis 2031. Es ist der erste Transfer in der Zeit des seit Ende März amtierenden Sportdirektors Ole Book.

Nach Medienberichten zahlt die Borussia für Gadou knapp 20 Millionen Euro plus mögliche Boni. Etwa so viel hatten die Dortmunder Anfang 2020 auch für den damals 19 Jahre alten Stürmer Erling Haaland nach Salzburg überwiesen. 2022 verkauft der BVB Haaland für 60 Millionen Euro an Manchester City.

Gadou wurde bei Paris St. Germain ausgebildet

Den auslaufenden Vertrag mit Süle hatte der BVB nicht verlängert. Daraufhin verkündete der 30-Jährige kürzlich sein Karriere-Ende nach dieser Saison. Mit dem 1,95 Meter großen Gadou bekommen die Dortmunder nun wieder einen robusten Innenverteidiger. Zusammen mit Waldemar Anton und Nico Schlotterbeck könnte Gadou künftig eine Dreierkette bilden. Das Abwehrtalent wurde bei Paris Saint-Germain ausgebildet und wechselte im September 2024 für zehn Millionen Euro zu RB Salzburg. Dort bestritt er 40 Spiele in der österreichischen Bundesliga.

«Wir haben Joane bereits während seiner Zeit bei PSG beobachtet», sagt Dortmunds Sportgeschäftsführer Lars Ricken laut Vereinsmitteilung. Gadou werde mit Beginn der neuen Saison direkt eine wichtige Rolle beim BVB einnehmen. Sportdirektor Book ergänzt: «Joane ist ein moderner und physisch starker Innenverteidiger, er verfügt über einen guten Spielaufbau, ist extrem schnell und gleichzeitig auch noch entwicklungsfähig.»

Für die kommende Spielzeit ist Gadou bereits die dritte noch sehr junge BVB-Verpflichtung nach dem brasilianischen Linksverteidiger Kaua Prates (17) von Cruzeiro Belo Horizonte und dem ecuadorianischen Mittelfeldspieler Justin Lerma (18) von Indepediente del Valle.