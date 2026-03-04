Bei der EM gibt es zum Abschluss noch einmal zwei Medaillen für die deutschen Schützen. Dabei schrammt Ulbrich hauchdünn am Titel vorbei.

Eriwan (dpa) – Maximilian Ulbrich mit Silber und Hanna Bühlmeyer mit Bronze haben für einen erfolgreichen Abschluss des deutschen Schützen-Teams bei den Druckluft-Europameisterschaften in Eriwan gesorgt. Ulbrich schaffte Platz zwei im Einzel-Wettbewerb, nachdem er 24 Stunden vorher mit dem Team siegreich war. Im Goldfinale unterlag er dem Kroaten Josip Sikavica mit dem knappsten aller möglichen Ergebnisse.

«Ich bin mit dem Wettkampf sehr zufrieden. Der Vorkampf war super mit der Einstellung des Europa-Rekords. Ich habe alles gut umsetzen können. Es ist natürlich schade, dass es am Ende nicht ganz gereicht hat», sagte Ulbrich.

Hanna Bühlmeyer holte mit Bronze die insgesamt zehnte deutsche Medaille in Armenien. Für das Goldfinale fehlte ein Treffer. Im Bronzematch setzte sie sich gegen die Russin Maria Wasilewa mit 15:14 durch.

«Ich bin schon vor dem Finale richtig glücklich gewesen, dass ich den Plan so gut umsetzen konnte. Dass im Finale dann noch Bronze rausgesprungen ist – umso schöner», sagte Bühlmeyer.