Nach schwerer Erkrankung und künstlichen Koma ist Schlagerkomponist Ralph Siegel wieder zurück zu Hause - und will mit einer besonderen Gruppe noch mal auf die ganz große Bühne.

München (dpa) – Schlagerkomponist Ralph Siegel will mit einer Neuauflage der Gruppe «Dschingis Khan» den deutschen Beitrag zum Eurovision Song Contest (ESC) stellen. «Das haben wir gerade noch eingereicht. Jetzt sind wir sehr gespannt», sagte Siegel dem Portal «Schlagerpuls» kurz nach seiner Rückkehr nach Hause. «Ich wünsche mir einfach nur, in der Vorentscheidung dabei zu sein. Ich habe wirklich was Tolles eingereicht.»

Er habe es «gerade noch geschafft», sagte Siegel der «Bild»-Zeitung. «Die Frist endete am 21. September.»

Siegel kündigt «etwas verhältnismäßig Anspruchsvolles» an

Siegel hatte zuvor bereits angekündigt, die «nächste Generation» der Gruppe aus den 1970ern werde 2027 in Deutschland auf Tour gehen. Jetzt soll der bekannte Name bei den deutschen ESC-Entscheidern punkten. Siegel betonte, er habe «etwas verhältnismäßig Anspruchsvolles» entwickelt. «Aber ich glaube, das ist auch notwendig, wenn es um so eine Weltgruppe geht», sagte Siegel dem Portal «Schlagerpuls». «Ich hoffe, dass die Jury das auch so sieht.»

Der SWR wollte den Eingang einer Bewerbung mit Siegels Beitrag für den ESC-Vorentscheid auf Anfrage nicht bestätigen. Man bitte um Verständnis, «dass wir zum laufenden Auswahlverfahren und einzelnen Bewerbungen für den Eurovision Song Contest keine Auskunft geben können». Wann und wo der Vorentscheid stattfindet, steht noch nicht fest. Das ESC-Finale soll am 15. Mai 2027 im bulgarischen Burgas steigen.

«Fantastisches Lied» aus dem Koma mitgebracht

Nach einer schweren Erkrankung und einem künstlichen Koma im Juli hatte der 80-Jährige dem «Münchner Merkur» zu Protokoll gegeben, er habe «aus dem Koma ein fantastisches Lied mitgebracht. Es ist in meinem Kopf und ich weiß schon jetzt: Es ist unschlagbar». Er wolle den Song beim nächsten ESC einreichen und habe genau so ein Gefühl wie damals mit «Ein bisschen Frieden». Der Titel war 1982 der Gewinner des Wettbewerbs.

Ralph Siegel zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Schlagerkomponisten und -produzenten. Er hat rund 3.000 Lieder veröffentlicht, sein bekanntester Hit ist «Ein bisschen Frieden».