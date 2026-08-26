Kurz vor der Pause geht der VfL in Führung. Dann gibt eine Schiedsrichterentscheidung dem Team weiteren Aufwind.

Wolfsburg (dpa) – Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben gute Chancen, auch in dieser Saison wieder in der Champions League zu spielen. Die «Wölfinnen» gewannen das Qualifikations-Hinspiel gegen Inter Mailand mit 2:0 (1:0). Die zweite Partie findet am 2. September in Italien statt.

In der Wolfsburger AOK Arena brachte Lara Prasnikar den VfL in der 42. Minute nach einem schönen Angriff in Führung. Svenja Huth hatte sie im Rückraum angespielt. Schon vorher hatten beide Teams gute Chancen auf das erste Tor.

Tätlichkeit bringt VfL Überzahl

Kurz nach dem Seitenwechsel waren die Deutschen dann in Überzahl. Chiara Robustellini (49.) zog ihre Gegenspielerin Smilla Vallotto am Zopf und sah für diese Tätlichkeit die Rote Karte. Drei Minuten später erhöhte der VfL. Nach einer Ecke köpfte Camilla Küver ein (52.). Der Bundesligist dominierte jetzt und drängte auf ein weiteres Tor. Küver traf aus gut 30 Metern die Latte (75.). Auch weitere gute Versuche brachten nicht das 3:0.

Die Wolfsburgerinnen gewannen die Champions League in den Jahren 2013 und 2014. Zuletzt im Finale standen sie 2020 und verloren dort gegen Olympique Lyon.