Schalke setzt sich trotz Ausfällen wichtiger Spieler gegen einen zu harmlosen Karlsruher SC durch und verteidigt die Tabellenführung. Der Kapitän trifft, muss aber kurz darauf vom Feld.

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 hat auch ohne die verletzten Leistungsträger Edin Dzeko und Nikola Katic mit einem Sieg die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga behauptet. Gegen den Karlsruher SC gewann die Mannschaft von Trainer Miron Muslic mit 1:0 (0:0) und darf damit an der Spitzenposition einen Punkt vor dem SC Paderborn weiter vom Aufstieg träumen.

Vor mehr als 62.000 Zuschauern im ausverkauften Gelsenkirchener Stadion sorgte Kapitän Kenan Karaman in der 72. Minute per Kopf für den entscheidenden Treffer. Schalke musste in der Partie nicht nur auf Topstürmer Dzeko (Schulterverletzung) verzichten, sondern kommunizierte vor Anpfiff auch das drohende Saisonaus von Abwehrchef Katic aufgrund einer Knieverletzung.

Die Gastgeber dominierten von Beginn an, scheiterten jedoch immer wieder an eigenen Unkonzentriertheiten oder an Gäste-Torhüter Hans Christian Bernat. Vom KSC kam offensiv kaum Gefahr. Auch nach der Pause erspielte sich Schalke Chance um Chance, ehe Karaman sein 12. Saisontor erzielte. Der Kapitän musste jedoch nur wenige Minuten später verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Erst gegen Ende setzten die Badener noch einmal zu einer Schlussoffensive an, blieben aber ohne Erfolg.

Karaman gibt nach Abpfiff Entwarnung

Direkt nach Abpfiff gab Karaman dann selbst leichte Entwarnung: «Ich denke, es ist nicht so schlimm. Ich habe ein bisschen was gespürt und wollte dann vorsichtshalber raus», sagte der Torschütze bei Sky. Am kommenden Sonntag wird Karaman im Duell beim Tabellendritten SV Elversberg genau wie sein Teamkollege Mertcan Ayhan ohnehin nach der jeweils fünfter Gelber Karte fehlen.