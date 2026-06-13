Serena Williams setzt ihr Comeback in Berlin fort. Gemeinsam mit der Tschechin Muchova geht die 44-Jährige in der kommenden Woche auf Titeljagd.

Berlin (dpa) - Tennis-Ikone Serena Williams spielt in der kommenden Woche bei den Berlin Tennis Open im Doppel mit der Tschechin Karolina Muchova. «Es kommt nicht häufig vor, mit so einer Spielerin zusammen im Doppel anzutreten», sagte Muchova auf einer Pressekonferenz.

Die 44 Jahre alte US-Amerikanerin Williams wird heute in der Hauptstadt erwartet. Ihr erster Auftritt wird noch etwas auf sich warten lassen. «Montag ist eher unwahrscheinlich, Dienstag oder Mittwoch wird es klappen», sagte Turnierdirektor Markus Zoecke.

Comeback in London durch Doppelpartnerin gestoppt

Erst vor knapp zwei Wochen hatte Williams ihre Rückkehr angekündigt und die Tenniswelt in Aufruhr versetzt. Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin hatte da bereits angekündigt, in Berlin starten zu wollen. «Jedes Turnier, das ich derzeit in meinen Kalender aufnehme, ist etwas Besonderes, und Berlin bildet da keine Ausnahme», hatte Williams zur Bekanntgabe ihrer Teilnahme im Doppel. «Ich freue mich darauf, vor den deutschen Fans anzutreten und meinen Schwung während der Rasensaison weiter auszubauen.»

Williams hatte ihr aufsehenerregendes Comeback nach vier Jahren Pause unter der Woche in Londoner Queen's Club gefeiert. Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin hatte mit ihrer Doppelpartnerin Victoria Mboko zunächst das Auftaktmatch gewonnen. Weil sich die 19-jährige Kanadierin dann aber in ihrem Einzel verletzte, mussten sie das Viertelfinale kampflos abgeben.

«Serena hat super gespielt in Queens», sagte die ehemalige Tennisspielerin Andrea Petkovic, «sie kommt nicht einfach zurück und schaut, wie es aussieht. Sie ist topfit.»

Startet Williams auch in Wimbledon?

Spekuliert wird, ob Williams auch am Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon Ende Juni teilnimmt. In den sozialen Medien sorgte schon eine mögliche Bestätigung für Aufsehen. Wimbledon-Chefin Sally Bolton hielt sich noch etwas bedeckt: «Das Wildcard-Komitee wird seine Entscheidungen nächste Woche offiziell treffen, und wir werden diese Anfang nächster Woche bekanntgeben.» Vielsagend verwies sie aber auch darauf, für wie viel Aufregung ein Williams-Auftritt in Wimbledon erst erzeugen würde.