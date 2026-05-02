Ein Segelflugzeug verunglückt in der Nähe von Hameln. Der Pilot kommt dabei ums Leben. Rettungskräfte arbeiten in einem schwer zugänglichen Gelände an der Bergung.

Salzhemmendorf (dpa) – Beim Absturz eines Segelflugzeugs im niedersächsischen Landkreis Hameln-Pyrmont ist der 72 Jahre alte Pilot ums Leben gekommen. Die Ursache für das Unglück am Nachmittag im Salzhemmendorfer Ortsteil Lauenstein sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei in Hameln.

Das Segelflugzeug sei in einem schwer zugänglichen Gelände an einem Höhenzug abgestürzt, dem Ith-Kamm. Der Pilot sei vom nahegelegenen Segelflugplatz in Bisperode gestartet. Die Bergungsarbeiten liefen am Abend noch. Höhenretter und Feuerwehren seien im Einsatz, hieß es von der Polizei.