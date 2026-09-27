0:1 gegen Griechenland - das erste Heimspiel des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp ging daneben. TV-Experte Schweinsteiger findet klare Worte für das deutsche Nationalteam.

Augsburg (dpa) – Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat den sportlichen Zustand der deutschen Nationalmannschaft nach der 0:1-Niederlage gegen Griechenland deutlich kritisiert. «Wir sind keine Topmannschaft mehr. Wir sind im Mittelmaß angekommen. Wir haben nicht diese Spieler mehr, die den Unterschied ausmachen», sagte der 42-jährige ARD-Experte nach dem enttäuschenden Heimdebüt des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp.

Klopps Strategie hält der frühere Profi des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft dennoch für richtig. «Es ist richtig, sich alle mal anzuschauen, die infrage kommen können, um eine Mannschaft zu entwickeln, die den Jürgen-Klopp-Fußball spielen wird», sagte Schweinsteiger. «Den werden wir hoffentlich im November sehen. Jetzt ist es reine Testerei.»

Als größtes Problem nimmt Schweinsteiger aktuell den Spielaufbau wahr. «Wenn wir von hinten herausspielen müssen, ist der Einzige, der kreative Pässe spielen kann, Kimmich. Das ist der Einzige», sagte er. «Wenn der nicht da ist, dann wird es schwierig.»