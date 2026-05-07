Nach neun Jahren in Schweden wagt Thomas Berglund den Schritt ins Ausland. Was den Trainer bei den Kölner Haien erwartet und wie er die neue Aufgabe einschätzt.

Köln (dpa) – Die Kölner Haie haben mit Thomas Berglund einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 57-jährige Schwede tritt in der Domstadt die Nachfolge des Finnen Kari Jalonen (66) an. Sein Vertrag läuft bis 2028, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte. Berglund bringt seinen langjährigen Assistenten und Landsmann Henrik Stridh mit ins Rheinland.

«Wir haben bereits früh ein Profil für unseren neuen Cheftrainer aufgestellt, in welches Thomas Berglund sehr gut passt. Er ist ein erfahrener Trainer, der in Lulea über viele Jahre herausragende Arbeit geleistet hat», sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys. Berglund und Stridh hätten bereits viele Jahre erfolgreich zusammengearbeitet und ergänzten sich gut, so Baldys weiter.

Die Rückkehr Jalonens in seine Heimat stand schon seit Monaten fest. Mit ihm waren die Haie 2025 Vizemeister geworden und erreichten in der abgelaufenen Saison als Hauptrundenmeister das Halbfinale. Dort scheiterten sie aber erneut an Meister Eisbären Berlin. Mit Berglund soll nun ein neuer Anlauf auf den ersten Meistertitel seit 2002 genommen werden.

Neuer Chef freut sich auf Herausforderung in der DEL

Berglund war zuletzt neun Jahren bei Lulea HF in der schwedischen Liga. Er gewann 2025 die schwedische Meisterschaft und stand in diesem Jahr im Finale der Champions Hockey League. Für ihn und Stridh ist es die erste Auslandsstation.

«Es ist aufregend, ab sofort ein Teil der Haie-Organisation mit einer so großen und begeisterten Fangemeinde zu sein. In den ersten Gesprächen mit Sportdirektor Matthias Baldys und der Clubführung habe ich schnell gespürt, dass die Haie und ich gut zusammenpassen», erklärte Berglund.