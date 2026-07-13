Wenn auf dem Schulhof die Fetzen fliegen, geraten Eltern schnell ins Gefühlschaos. Warum Zuhören und kühler Kopf mehr bringen als vorschnelle Reaktionen, verrät eine Erziehungsberaterin.

Bonn (dpa/tmn) – Klopperei auf dem Schulhof, verschwundene Dinge, Gehässigkeiten und andere Konflikte. Geht für das erste Kind die Schule los, kommt es fast zwangsläufig irgendwann zu Konflikten mit anderen Kindern.

Und ob man will oder nicht, als Elternteil ist man irgendwie mittendrin und auch dabei. Und natürlich setzt der Beschützerinstinkt ein. Erziehungsberaterin und Buchautorin Isabel Ruland rät hier: «Den Beschützerinstinkt erst einmal beiseitelassen.»

Zuhören heißt: allen zuhören

Klingt schwierig, wenn das eigene Kind in Schwierigkeiten ist. Aber wer die Emotionen unter Kontrolle behält und sich zunächst in Ruhe anhört, was eigentlich vorgefallen ist, löst Konflikte besser.

Und zuhören heißt: allen zuhören. «Dem Kind zuhören und auch der anderen Partei zuhören», sagt Ruland. Hat man die Geschichte aus allen Blickwinkeln gehört, lassen sich viel leichter die Fakten klären.

Eltern sind nicht allein

Und Eltern sind nicht allein, sagt Ruland. Denn auch die Grundschule bietet Wege zum Lösen von Konflikten mit Beratung und Vermittlung. Da sind etwa:

die Klassenpflegschaft

die Klassenlehrer

falls vorhanden, auch die Schul-Sozialarbeitenden

Immer schön sachlich bleiben

Und dann gibt es ja noch die anderen Eltern, mit denen man ja auch in Konflikte geraten könnte. «Lieber immer sachlich bleiben», lautet hier der Expertinnenrat.

Und auch wenn es bei manchen Zeitgenossen manchmal schwerfallen mag: «Lieber nicht unfein sein», sagt Isabel Ruland. «Man ist nur für sein eigenes Verhalten verantwortlich und nicht für das der anderen.»