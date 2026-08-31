Fahrzeuge wurden bei dem Felssturz zum Glück nicht getroffen. Im engen Mittelrheintal ist der Abgang von Fels nicht ungewöhnlich.

St. Goarshausen (dpa) – Mehrere Felsbrocken in der Größe eines Schuhkartons oder einer Bierkiste sind auf die Bundesstraße 42 an der Loreley zwischen St. Goarshausen und Kaub gestürzt. Es komme immer wieder vor, dass sich Fels in der Region löse, sagte der Erste Beigeordnete von St. Goarshausen, Daniel Daum, zu den Vorkommnissen. Die Strecke werde zwar regelmäßig überwacht. Der Loreley-Felsen könne aber natürlich nicht völlig eingezäunt werden.

Etwa um 8.00 Uhr waren vom Loreley-Felsen mehrere Felsbrocken auf die Fahrbahnen der B42 gefallen. Fahrzeuge wurden dabei nicht getroffen. Nach dem Felsbruch wurde die Bundesstraße voll gesperrt. Es gebe eine weiträumige Umleitung, erklärte Daum. Weil neben den größeren Felsbrocken auch viele kleinere Brocken auf die Straßen gefallen sind, sei die Sperrung auch gerechtfertigt.

Feuerwehr, Straßenmeisterei und Geologen im Einsatz

Wie lange die Aufräumarbeiten an und auf der Bundesstraße dauern werden, sei bislang unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei in Koblenz. Der Ort liegt nur wenige Kilometer von der hessischen Landesgrenze entfernt. Feuerwehr und Straßenmeisterei seien im Einsatz.

Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) sind Geologen unterwegs, um die weiteren Maßnahmen festzulegen. Noch liefen die Untersuchungen, sagte eine LBM-Sprecherin. Der Landesbetrieb ist für die Planung, den Bau und die Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in Rheinland-Pfalz zuständig.