Schüsse in Restaurant in Hamburg – Ein Verletzter

Nach Schüssen in einem Restaurant in Hamburg-Eimsbüttel kommt eine Person verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei ist weiter im Einsatz. Was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.

Hamburg (dpa) – In Hamburg sind am Abend Schüsse in einem Restaurant gefallen. Eine Person sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Das Restaurant liege in der Gärtnerstraße in Eimsbüttel. Laut «Bild» und «Hamburger Abendblatt» soll es sich dabei um einen Burgerladen handeln.

In der Nähe des Tatorts kreiste ein Polizeihubschrauber, wie ein dpa-Reporter berichtete. Weitere Angaben zu dem Fall, dem Täter sowie dem Zustand des Verletzten machte die Polizei zunächst nicht. Der Einsatz laufe derzeit noch.