Drei Verletzte Schüsse in Gießen: Was wir wissen und was nicht 11.10.2025, 19:25 Uhr

i Schüsse auf Marktplatz in Gießen Carolin Eckenfels. DPA

In Gießen fallen Schüsse, es gibt Verletzte. Was bisher bekannt ist.

Gießen (dpa) – Ein Unbekannter gibt auf dem Marktplatz in Gießen mehrere Schüsse ab. Vieles ist noch unklar. Was wir wissen Die Tat: Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Gießen in Hessen mehrere Schüsse abgegeben.

Der Tatort: Die Schüsse fielen am Nachmittag auf dem Marktplatz in Gießen. Laut Polizei ereignete sich die Tat um kurz nach 15 Uhr.

Verletzte: Drei Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt. Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen noch nicht vor.

Täter: Der Täter sei zu Fuß auf der Flucht. Die Ermittlungen dauern an.

Gefährdungslage: Nach Angaben der Polizei wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht. Was wir nicht wissen Motiv: Es gibt derzeit keine Informationen zu den Hintergründen des Vorfalls oder möglichen Motiven des Täters.

Motiv: Es gibt derzeit keine Informationen zu den Hintergründen des Vorfalls oder möglichen Motiven des Täters.







