Schüsse in Gießen: Was wir wissen und was nicht
Carolin Eckenfels.

In Gießen fallen Schüsse, es gibt Verletzte. Was bisher bekannt ist.

Gießen (dpa) – Ein Unbekannter gibt auf dem Marktplatz in Gießen mehrere Schüsse ab. Vieles ist noch unklar.

Was wir wissen

  • Die Tat: Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Gießen in Hessen mehrere Schüsse abgegeben.
  • Der Tatort: Die Schüsse fielen am Nachmittag auf dem Marktplatz in Gießen. Laut Polizei ereignete sich die Tat um kurz nach 15 Uhr.
  • Verletzte: Drei Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt. Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen noch nicht vor.
  • Täter: Der Täter sei zu Fuß auf der Flucht. Die Ermittlungen dauern an.
  • Gefährdungslage: Nach Angaben der Polizei wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht.

Was wir nicht wissen

  • Motiv: Es gibt derzeit keine Informationen zu den Hintergründen des Vorfalls oder möglichen Motiven des Täters.
  • Identität des Täters: Die Identität des Täters ist bislang unbekannt.

