Schüsse auf Taxi-Fahrgast: Mordkommission ermittelt

Mitten in Düsseldorf haben Unbekannte zahlreiche Schüsse auf einen Fahrgast in einem Taxi abgegeben. Eine Mordkommission ermittelt. Die Polizei sucht den Täter mit Hubschrauber und starken Kräften.

Düsseldorf (dpa) - Die Spuren deuten auf einen gezielten Mordanschlag: Mitten in Düsseldorf sind auf einen Taxi-Fahrgast zahlreiche Schüsse abgegeben worden. Der Mann sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden und werde dort versorgt, sagte ein Polizeisprecher. Sein Zustand sei unklar.

Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung stieß am Tatort auf zahlreiche Patronenhülsen. Fotos zeigen das Taxi mit zehn Einschusslöchern - vorwiegend auf der Beifahrerseite der Windschutzscheibe.

Die Polizei sei mit starken Kräften zum Ort des Geschehens geeilt, sagte ein Polizeisprecher. Auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz. Nach dem unbekannten Täter oder den Tätern werde gefahndet. Mehrere Zeugen hätten um 14.38 Uhr den Notruf gewählt. Zu den Hintergründen der Tat könne noch nichts gesagt werden.