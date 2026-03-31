Kriminalität
Schüler nach Auseinandersetzung an Schule außer Lebensgefahr
Illustration - Polizei und Krankenwagen
Ein 13-Jähriger war vor einer Schule lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild)
Jens Kalaene. DPA

Nach der Messerattacke an einer Hamburger Schule wurden zwei Jugendliche festgenommen. Die Mordkommission ermittelt.

Hamburg (dpa) – Nach der Auseinandersetzung an einer Hamburger Schule schwebt der 13-Jährige, der bei dem Angriff verletzt wurde, laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr. Der Schüler war am Montagmittag von mindestens einem Jugendlichen mit mehreren Messerstichen angegriffen worden, wie die Polizei mitteilte.

Bei einer Fahndung hatte die Polizei zwei 15-jährige Jugendliche festgenommen. Einer sei syrischer Nationalität, die Staatsbürgerschaft des anderen sei ungeklärt. An der Fahndung waren den Angaben zufolge rund zwei Dutzend Funkstreifenwagen, ein Polizeihubschrauber, ein Diensthund sowie eine Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen beteiligt. Die Mordkommission ermittelt. Zuvor hatten Medien berichtet.

© dpa-infocom, dpa:260331-930-888379/1

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