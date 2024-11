Eskalation in der Regierung Scholz wirft Lindner aus der Ampel-Koalition 06.11.2024, 22:31 Uhr

i Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärt nach einem Krisentreffen des Koalitionsausschusses der Ampel, dass er Finanzminister Christian Lindner (FDP) aus der Regierung entlassen wird. Foto: Michael Kappeler/dpa dpa

Es ist entschieden, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Mittwochabend Finanzminister Christian Lindner (FDP) aus der Koalition entlassen. Die Ampel ist damit gescheitert. Vorausgegangen war ein beispielloser Krimi.

Es lag den ganzen Tag in der Luft im politischen Berlin, nur eine Frage bestimmte jede Unterhaltung: Bleibt Christian Lindner in der Regierung oder nicht? Bis in den Abend hinein war unklar, ob der Finanzminister und FDP-Chef gehen würde. Mehrere Krisengespräche von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Lindner waren zuvor ohne Entscheidung zu Ende gegangen.

