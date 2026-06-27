Weltmeister Leo Neugebauer ist beim Meeting im Mehrkampf-Mekka Ratingen erstmals dabei. Und es winkt beim ersten Auftritt unter extremen Bedingungen der erste Sieg.

Ratingen (dpa) – Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer liegt bei seinem Debüt beim Meeting in Ratingen auf Siegkurs. Der 26-Jährige zeigte im Mehrkampf-Mekka in brütender Hitze bei um die 36 Grad Celsius einen soliden, aber keinen herausragenden ersten Wettkampftag. «Schön in die Eistonne», antwortete Neugebauer auf die Frage nach seinen Plänen für den Abend.

Nach den ersten fünf Disziplinen kommt Neugebauer als Führender auf 4.482 Punkte. Zum Vergleich: Vor vier Wochen in Götzis hatte Neugebauer zur Halbzeit 4.632 Zähler auf dem Konto. Im Kugelstoßen erreichte er in Ratingen mit 16,95 Metern immerhin einen Meetingrekord, zudem war er auch im Weitsprung mit 7,67 Metern der beste Athlet.

Er habe sich zwischen den Disziplinen mit «Eis eingerieben, alle möglichen Eiswesten angezogen», erklärte Neugebauer. Sein erster Verfolger ist der Franzose Makenson Gletty mit 4.380 Punkten. Mitfavorit Sander Skotheim aus Norwegen gab derweil auf.

Favoritin Kälin in Führung

Im Siebenkampf führt nach dem ersten Tag die Weltjahresbeste Annik Kälin mit 3.974 Zählern. Die 26-Jährige liegt sogar auf Kurs Schweizer Rekord, den sie zuletzt in Götzis mit 6.726 Punkten aufgestellt hat. Hinter der zweitplatzierten Amerikanerin Erin Marsh belegt das deutsche Trio Vanessa Grimm, Sandrina Sprengel und Anna-Elisabeth Ehlers die Ränge drei bis fünf.

Das Mehrkampf-Meeting in Ratingen vor den Toren Düsseldorfs ist für einige Athletinnen und Athleten wie Neugebauer die Generalprobe für die Europameisterschaften im britischen Birmingham im August.