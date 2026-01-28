Wintereinbruch in Thüringen
Schnee und Eis: Frauen-Spiel Jena gegen Bayern abgesagt
In Jena fällt erneut ein Bundesliga-Spiel der Frauen aus. Nach Ex-Champion Wolfsburg können auch die Meisterinnen von Bayern München wegen des Wintereinbruchs nicht gegen den FCC antreten.

Jena (dpa) – Wegen des aktuellen Winterwetters ist das Bundesliga-Spiel der Fußballerinnen zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Meister Bayern München abgesagt worden. Die für Freitagabend angesetzte Partie fällt aus, weil der Rasen im Ernst-Abbe-Sportfeld schneebedeckt und zugefroren ist. Nach Angaben von Jena verheißen die Wetterprognosen der nächsten Tage keine Aussicht auf Besserung. Die Partie wird am 11. Februar nachgeholt.

Am Wochenende hatte schon das Match von Bayern-Verfolger VfL Wolfsburg ebenfalls in Jena nicht stattfinden können. Diese Partie wurde für den 18. März neu angesetzt.

