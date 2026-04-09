Hansa Rostock mischt sportlich weiter im Aufstiegsrennen mit. Doch in Verl fallen die Anhänger des Traditionsclubs erneut negativ auf. Die Partie muss mehrmals unterbrochen werden.

Verl (dpa) - Hansa-Trainer Daniel Brinkmann hat die Randale einiger Rostocker Anhänger beim Auswärtsspiel in Verl verurteilt. Einige Hansa-Fans hatten beim 2:1 am Mittwochabend mehrmals Gegenstände in Richtung Verler Spieler geworfen. Unter anderem war eine kleine Schnapsflasche auf den Rasen geflogen. Zudem war im Gäste-Fanblock ein kleines Feuer ausgebrochen, weswegen die Drittliga-Partie in der zweiten Halbzeit auf Anweisung der Polizei für mehrere Minuten unterbrochen werden musste.

«Man muss unterscheiden, was auf den Platz geworfen wird. Wenn das jetzt Papier ist, ist das ungefährlich. Was ich aber gesehen habe, war eine Flasche ‚Kleiner Feigling‘. Und die kann wehtun», sagte Brinkmann. «Und das ist richtig scheiße! Das kann man auch nicht entschuldigen. Das darf nicht passieren.»

Dem FC Hansa droht nach den erneuten Vorfällen eine weitere Geldstrafe. Schon in der Vergangenheit waren Rostocker Anhänger immer wieder negativ aufgefallen.