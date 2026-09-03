Dortmund (dpa) – Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck kommt seinem Comeback immer näher. Nach der Rückkehr ins Training bei Borussia Dortmund plant Trainer Niko Kovac in den kommenden beiden Wochen wieder mit dem Abwehrspieler. Der 26-Jährige könnte damit bereits vor der Länderspielpause Ende September wieder eine Option für den BVB-Kader werden.

«Ich hoffe, dass wir ihn in den nächsten ein, zwei Wochen wieder komplett im Mannschaftstraining haben. Dementsprechend wäre er dann auch wieder eine Alternative», sagte Kovac. Vor der Länderspielpause stehen für den BVB noch die Ligaspiele am Samstag bei der TSG Hoffenheim, am 12. September gegen den SC Paderborn und am 19. September beim VfB Stuttgart an.

In Champions League noch gesperrt

In der Champions League in einer Woche gegen den FC Villarreal ist Schlotterbeck ohnehin noch gesperrt, da er in der Vorsaison beim Ausscheiden bei Atalanta Bergamo als Auswechselspieler in der Nachspielzeit des Rückspiels (1:4) die Rote Karte gesehen hatte.

Ein kurzfristiges Comeback wird es ohnehin nicht geben. Schlotterbeck ist nach seiner vor zweieinhalb Monaten erlittenen Sprunggelenksverletzung erst seit Mittwoch wieder im Training. «Schlotti macht schon die Übungen auf dem Platz. Natürlich alles isoliert. Natürlich noch alles ohne Gegner», sagte Kovac. «Wir werden sehen, inwieweit wir das in den nächsten Tagen erhöhen können. Natürlich ist das Ziel, den Schlotti so schnell wie möglich dabei zu haben. Aber es darf keine Rückschläge geben.»

Schlotterbeck hatte sich bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Ursprünglich war das Ziel, Schlotterbeck nach der Länderspielpause wieder fit im Kader zu haben.