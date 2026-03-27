Buckelwal an der Ostseeküste
Schlauchboote sollen Wal von Rückkehr ins Flache abhalten
Wal an der Ostseeküste wieder frei
Der Wal, der vor Timmendorfer Strand gestrandet war, hat sich offenbar selbst in der Nacht befreit.
Marcus Brandt. DPA

Mit Schlauchbooten wollen Helfer den zeitweise gestrandeten Buckelwal in der Lübecker Bucht vor erneuten Irrwegen schützen. Das Tier soll stattdessen raus auf das Meer.

Timmendorfer Strand (dpa) - Natur- und Umweltschützer versuchen, den vor Timmendorfer Strand von einer Sandbank befreiten Buckelwal von einer Rückkehr ins flache Wasser abzuhalten. Die Organisationen Sea Shepherd und Greenpeace sind nach eigenen Angaben mit Schlauchbooten in der Lübecker Bucht unterwegs. Der Wal sei zeitweise wieder auf dem Weg ins flachere Wasser gewesen, sagte ein Sprecher von Sea Shepherd. Mit den Schlauchbooten hätten die Organisationen eine Art Blockade hergestellt, damit er nicht wieder ins Flachwasser kommt. Man versuche ihn irgendwie weiter in tieferes Wasser der Ostsee zu geleiten.

© dpa-infocom, dpa:260327-930-873410/8

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