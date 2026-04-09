Paris
Schauspieler Mario Adorf ist tot
Schauspieler Mario Adorf
Schauspieler Mario Adorf ist im Alter von 95 Jahren gestorben. (Archivbild)
Andreas Arnold. DPA

Der Schauspieler Mario Adorf ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung in Paris, wie sein Manager Michael Stark der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf Adorfs Frau mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Paris (dpa) – Der Schauspieler Mario Adorf ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung in Paris, wie sein Manager Michael Stark der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf Adorfs Frau mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

© dpa-infocom, dpa:260409-930-922100/1

Ressort und Schlagwörter

Kultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren