Der Schauspieler Mario Adorf ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung in Paris, wie sein Manager Michael Stark der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf Adorfs Frau mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Paris (dpa) – Der Schauspieler Mario Adorf ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung in Paris, wie sein Manager Michael Stark der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf Adorfs Frau mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.